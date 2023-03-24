مقتل 79 إرهابياً في منطقة الساحل الأفريقي

جنود من قوات النيجر أثناء ملاحقة عناصر إرهابية (أرشيفية)
25 مارس 2023 02:23
أعلنت النيجر، الجمعة، أن قوّاتها قتلت 79 إرهابياً خلال عملية تمشيط نفّذتها الأسبوع الماضي في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، حيث قُتل ما لا يقلّ عن 17 عسكرياً في فبراير الماضي. وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في نشرتها الأسبوعية، إنّ وحدة من عملية "ألماهو" العسكرية لمكافحة الإرهاب كانت تنفّذ عملية "تمشيط" في منطقة "تيلوا" الواقعة في مقاطعة "بانيبانغو" على الحدود مع مالي حين هاجمها عناصر من جماعة إرهابية. وأضافت الوزارة أنّه على الإثر أطلقت القوات الجوية والبرية عملية مطاردة "متزامنة" وصولاً إلى منطقة "هاماكات" التي يتحصّن فيها المسؤول عن الكمين الذي وقع في العاشر من فبراير وأسفر عن مقتل 17 عسكرياً على الأقل وفقدان 12 شخصاً. وبحسب البيان، فقد دمرت خلال العملية حوالى مئة دراجة نارية وصودرت وسائل اتّصال وأسلحة وذخائر. ولم تعلن الوزارة عن وقوع إصابات في صفوف الجيش. ووقع كمين فبراير في "تيلابيري" وهي منطقة مترامية تقع في منطقة الساحل على المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.