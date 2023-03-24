بايدن: الصين "لم ترسل حتى الآن" أسلحة إلى روسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنّ الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا منذ بدء الأزمة الحالية في أوكرانيا قبل أكثر من عام. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا، قال بايدن "أنا لا أستخفّ بالصين. أنا لا أستخفّ بروسيا (...) على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وأنا أسمع أنّ الصين ستزوّد روسيا أسلحة مهمّة... لم يفعلوا ذلك بعد. هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوه بعد". وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا. والولايات المتحدة أكبر الداعمين لأوكرانيا وقدمت إلى كييف حزما من المساعدات العسكرية بعشرات مليارات الدولارات. وأضاف بايدن أن الضغط سيستمر على روسيا عبر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن منذ بداية الأزمة.