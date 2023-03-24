80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان

القدس (وكالات)

أدى أكثر من ثمانين ألف شخص الصلاة في أول جمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وسط تعزيزات شرطية إسرائيلية كبيرة داخل المدينة وفي محيطها.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى: «صلى اليوم مئة ألف مسلم في أول صلاة جمعة من رمضان، وجرت الصلاة بهدوء وانتهت بسلامة».

وقدرت الشرطة الإسرائيلية التي عززت قواتها في طرق المدينة وأزقتها «أن أكثر من 80 ألف مصل وفدوا إلى المسجد الأقصى». ودعا الشيخ محمد سليم في خطبة الأقصى إلى «وحدة المسلمين ووحدة أبناء الشعب الفلسطيني والعرب»، وقال «اجعلوا كلمتكم على قلب رجل واحد».

وتوافد إلى الأقصى عشرات الآلاف من القدس والضفة الغربية ومن البلدات والمدن العربية داخل إسرائيل.

وقالت المدرسة ابتسام براك، البالغة 26 عاماً: «أحضر كل رمضان إلى المسجد الأقصى، لكن هذا أول رمضان نواجه فيه صعوبة في المواصلات.. تقريباً كل الطرق مغلقة، وسلكنا طرقاً طويلة وبعيدة وسرنا على الأقدام حتى وصلنا ونحن صائمون ومرهقون، وشعرنا بالعطش من التعب، وهذا صعب جداً بالنسبة لنا».

وقال عبود حسان، البالغ 62 عاماً: «رمضان هو أهم شهر بالسنة، ولا يهمنا في هذا الوقت سوى المسجد الأقصى، ولا أحد يستطيع منعنا من الصلاة فيه، والصلاة اليوم كانت هادئة». وبدأ شهر رمضان وسط تصعيد في الأعمال العسكرية والمواجهات والهجمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل. فمنذ بداية العام الجاري، أدت أعمال العنف إلى مقتل 87 فلسطينياً. وفي الجانب الإسرائيلي قضى 13 إسرائيلياً هم 12 مدنياً، بينهم ثلاثة قاصرين، وشرطي، إضافة إلى سيدة أوكرانية، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.