العراق: استكمال التصويت على تعديل قانون الانتخابات اليوم

هدى جاسم (بغداد)

يسعى البرلمان العراقي، اليوم، لاستكمال التصويت على ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات المعدل في جلسة أعلن عنها بعد انتهاء التصويت على 7 مواد من أصل 15 الأسبوع الماضي.

ومشروع القانون، المثير للجدل، يتعلق بعودة العمل بنظام «سانت ليغو» الانتخابي المعدل، والذي سيعود بالعراق، في حالة إقراره من البرلمان، إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي. واعتبر رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري أن التصويت على قانون الانتخابات سيولد رفضاً شعبياً متزايداً لاحتكار الأحزاب التقليدية السلطة.

وأشار الشمري في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن هذا التعديل سيدفع باتجاه نتائج غير مرضية وتراجع للديمقراطية في العراق.