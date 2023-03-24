روسيا توجه اتهاما إلى سلوفاكيا بشأن طائرات مقاتلة

اتهمت روسيا، الجمعة، سلوفاكيا بانتهاك عقد، وذلك بتسليم طائرات مقاتلة سوفييتية الصنع من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا. وبموجب معاهدة موقعة عام 1997، لا يمكن لتلك الدولة، الواقعة بوسط أوروبا نقل الطائرات إلى دولة أخرى بدون موافقة روسيا، حسبما قال الجهاز الاتحادي للتعاون الفني العسكري في موسكو. وأشارت السلطات الروسية إلى "عمل غير ودي" وانتهاك لالتزامات براتسلافا الدولية وفقا للعقد المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية. ولم ترد القيادة في سلوفاكيا، بعد، علانية على الاتهامات الروسية، التي عبرت عنها في وقت سابق سفارة البلاد في العاصمة براتسلافا. وقالت وزارة الدفاع إن سلوفاكيا نقلت 4 طائرات إلى أوكرانيا، الخميس، على أن تتبعها 9 طائرات أخرى "في فترة الأسابيع القليلة المقبلة". وستسخدم 3 طائرات من الطائرات الثلاثة عشرة كقطع غيار. كان الاتحاد السوفييتي ورّد معظم الطائرات إلى تشيكوسلوفاكيا في أواخر الثمانينات. وعقب تفكك هذه الدولة، قسمت جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا الطائرات. وحصلت سلوفاكيا على المزيد من الطائرات من روسيا في تسعينيات القرن الماضي. وقللت الرئاسة الروسية، مؤخرا، من قيمة الطائرات التي أرسلتها كل من سلوفاكيا وبولندا إلى أوكرانيا، قائلة إن كييف تحصل على تكنولوجيا تم الاستغناء عنها.