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مسؤول عسكري ليبي: جهود كبيرة لتوحيد الجيش

قوات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية (أرشيفية)
25 مارس 2023 02:28

حسن الورفلي (بنغازي القاهرة)

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أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، وجود عزيمة كبيرة لبناء جيش ليبي موحد، مشيراً خلال كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى استكمال جهود تطوير القدرات المهنية للجيش الليبي، سواء للأفراد أو المعدات بما ينسجم مع احترامه للدولة المدنية، وأداء رسالته الوطنية في المحافظة على ليبيا، وصون المكتسبات وتحقيق تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة والقانون.
يأتي ذلك فيما يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي زيارة مدن المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة، للاستماع لرؤية مشايخ وأعيان إقليم برقة الخاصة بحل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد، وسبل تحقيق المصالحة الوطنية، حسبما أكد مسؤول في مكتبه لـ«الاتحاد».
ويتمسك المجلس الرئاسي الليبي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال العام الحالي، وذلك بعد توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على الإطار الدستوري اللازم للعملية الانتخابية وكذلك القوانين الانتخابية المنظمة لها.
في سياق آخر، اعتبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي «فرصة ممتازة» للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات خلال العام الجاري. وأكدت المسؤولة الأميركية أنها أبلغت المسؤولين الليبيين خلال زيارتها الأخيرة لليبيا التوقعات الأميركية بشكل مباشر للغاية، مشيرة إلى أن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لليبيا، وأنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على الفاسدين لكن «ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».

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