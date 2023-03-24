فرنسا وإيطاليا تطالبان بدعم تونس لتخفيف ضغط الهجرة

بروكسل (وكالات)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس في بروكسل، إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية من أجل تخفيف «ضغط الهجرة».

وأفاد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي إثر قمة أوروبية، بأن «الأزمة الاقتصادية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقلقة للغاية».

وأضاف، أن ذلك «يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، داعياً إلى «العمل معاً على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس والسيطرة على الهجرة».

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه «على المدى القصير جداً، نحتاج إلى النجاح في وقف تدفق المهاجرين من تونس»، موضحاً أنه تناول الموضوع مع رئيسة الوزراء الإيطالية خلال اجتماع ثنائي.

من جهتها، أشارت ميلوني إلى أنها «طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس، وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة».

ورداً على سؤال حول بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، قالت ميلوني: «نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس».

وتابعت رئيسة الوزراء: «إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة».

كما ناقشت جورجيا ميلوني الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي «سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة». وشددت على «ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي».