«داعش» يقتل 15 شخصاً بريف حماة

حماة (وكالات)

قُتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّته خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، بينما لا يزال أربعون آخرون في عداد المفقودين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وذكر المرصد أن «15 شخصاً على الأقل، هم سبعة مدنيين وثمانية مسلحين محليين موالين لدمشق، قتلوا، أمس الأول، على يد خلايا تابعة لتنظيم داعش أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة». وأوضح أن أربعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، وهو ما أودى بحياة العشرات. وفي منتصف فبراير، قتل 68 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد. كذلك، قتل آخرون جراء انفجار ألغام سبق للتنظيم المتطرف أن زرعها خلال سيطرته على المنطقة.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى إبريل وتباع بسعر مرتفع، وهو ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً.