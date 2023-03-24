قمة أوروبية أممية لبحث الأمن الغذائي ومساعدة أوكرانيا

بروكسل (وكالات)

عقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخصوص الأمن الغذائي العالمي، والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب المعارك في أوكرانيا.

تأتي مشاركة جوتيريش في قمة الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تمديد اتفاق للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يُنظر له باعتباره حاسماً للتغلب على أزمة الغذاء العالمية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن التكتل يريد «التأكد من أن العدوان الروسي على أوكرانيا لن يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في العالم»، مضيفاً «نحن بحاجة لضمان استمرار صادرات الحبوب، على سبيل المثال، من أوكرانيا».

وعارضت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو بموجب اتفاق الحبوب، ودعت لفرض سقف أسعار أشد صرامة على صادرات النفط الروسية.

وناشد الرئيس الأوكراني القمة بتسريع وتكثيف إمداد الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى والطائرات الحديثة، وفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وعارضت الولايات المتحدة مطالبة روسيا بتخفيف العقوبات الغربية قبل أن تسمح موسكو باستمرار صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود إلى ما بعد منتصف مايو، قائلة إنه لا توجد قيود على المنتجات الزراعية أو الأسمدة الروسية.