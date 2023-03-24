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ترامب يطلق تهديدات خطيرة إذا وجهت له تهم جنائية

دونالد ترامب
25 مارس 2023 01:12

حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من "موت ودمار" محتملين إن وُجهت إليه اتهامات جنائية، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدعي نيويورك، الذين يحققون معه، أنهم لن يخضعوا للتهديد.
وكان منشور ترامب، الجمعة على الموقع الإعلامي (تروث سوشال) المملوك له، أحدث منشور في سلسلة من الهجمات اللفظية على ألفين براغ مدعي عام مانهاتن منذ يوم السبت حينما توقع ترامب أنه سيُعتقل بعد ثلاثة أيام.
يقول ترامب إن هزيمته في انتخابات 2020 هي نتيجة احتيال. وشن أنصاره هجوما يوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) في محاولة فاشلة لمنع النواب من المصادقة على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وكتب ترامب، الذي يسعى إلى الترشح لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري "من الذي يمكنه أن يتهم غيره؟، في هذه الحالة رئيس سابق للولايات المتحدة حصل على أصوات أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وهو المرشح البارز (حتى الآن!) لتمثيل الحزب الجمهوري، بجريمة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة ومعروف أيضا أن الموت والدمار المحتملان في اتهام زائف مثل هذا ربما يكونان كارثيين لبلادنا".
ولن تجتمع لجنة المحلفين الكبرى في مانهاتن، التي تحقق في قضية ترامب، مرة أخرى حتى الأسبوع المقبل.
وفي قضايا أخرى، يحقق مدعون في ولاية جورجيا في محاولات ترامب تغيير نتيجة الانتخابات التي خسرها هناك. كما يحقق مجلس اتحادي خاص في محاولات الرئيس السابق تغيير نتيجة الانتخابات وتحويل الخسارة إلى فوز وإخراج وثائق سرية من البيت الأبيض بعد انتهاء رئاسته.

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المصدر: رويترز
دونالد ترامب
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