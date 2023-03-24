فرنسا تسحب من مخزونها النفطي بسبب الإضرابات

محطة خارج الخدمة في فرنسا بسبب نقص الوقود جراء الإضرابات
25 مارس 2023 00:44
ذكرت مصادر مطلعة أن فرنسا سحبت ملايين البراميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية في الوقت الذى تستمر فيه إضرابات العمال على تعديل نظام التقاعد. وقالت وسائل إعلام، الجمعة نقلا عن المصادر، أن فرنسا سحبت منذ الأسبوع الماضى 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل أو ما يعادل 3,77 مليون برميل بالإضافة إلى 200 ألف متر مكعب أو ما يعادل 1,26 مليون برميل من وقود الطائرات. ورفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية التعليق على تلك الأنباء. وأوضحت التقارير الإخبارية أن الإضرابات مستمرة فى الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانئ الفرنسية. ونقلت التقارير عن شركة "توتال" النفطية القول إن حوالي 31 بالمئة من عمال المصافي في فرنسا يشاركون فى الإضرابات.