السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرنسا تسحب من مخزونها النفطي بسبب الإضرابات

محطة خارج الخدمة في فرنسا بسبب نقص الوقود جراء الإضرابات
25 مارس 2023 00:44

ذكرت مصادر مطلعة أن فرنسا سحبت ملايين البراميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية في الوقت الذى تستمر فيه إضرابات العمال على تعديل نظام التقاعد.
وقالت وسائل إعلام، الجمعة نقلا عن المصادر، أن فرنسا سحبت منذ الأسبوع الماضى 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل أو ما يعادل 3,77 مليون برميل بالإضافة إلى 200 ألف متر مكعب أو ما يعادل 1,26 مليون برميل من وقود الطائرات.
ورفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية التعليق على تلك الأنباء.
وأوضحت التقارير الإخبارية أن الإضرابات مستمرة فى الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانئ الفرنسية.
ونقلت التقارير عن شركة "توتال" النفطية القول إن حوالي 31 بالمئة من عمال المصافي في فرنسا يشاركون فى الإضرابات.

أخبار ذات صلة
ماكرون: لن أرضخ للعنف
فرنسا وإيطاليا تطالبان بدعم تونس لتخفيف ضغط الهجرة
المصدر: وام
فرنسا
إضرابات
مخزون النفط
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©