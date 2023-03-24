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قائد حافلة ينفذ عملية دهس في مطار ألماني
قائد حافلة ينفذ عملية دهس في مطار ألماني
24 مارس 2023 23:57
أصاب سائق حافلة العديد من الأشخاص، اليوم الجمعة، داخل مرآب سيارات في مطار كولونيا في ألمانيا.
وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن السائق توجه نحو الضحايا بطريقة مستهدفة، لكنهم تمكنوا من تفاديه.
وأضاف أن أحدا لم يصب إصابة تمثل خطرا على حياته، ومعظم الإصابات طفيفة، مبينا أن السائق، البالغ من العمر 57 عاما، قبض عليه ونقل إلى المستشفى.
وقال المتحدث إنه يعتقد أنه مريض عقليا.
وأضاف أنه "على ما يبدو، توجه نحو عدة سيارات والعديد من المشاة ولكنهم تمكنوا من تفاديه".
وأوضح المتحدث "نتحدث حاليا عن عدة إصابات"، كما أصيب ضابط شرطة بجروح طفيفة لأن الرجل قاوم السلطات حين شرعت في اعتقاله.
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