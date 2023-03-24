السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قائد حافلة ينفذ عملية دهس في مطار ألماني

قائد حافلة ينفذ عملية دهس في مطار ألماني
24 مارس 2023 23:57

أصاب سائق حافلة العديد من الأشخاص، اليوم الجمعة، داخل مرآب سيارات في مطار كولونيا في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن السائق توجه نحو الضحايا بطريقة مستهدفة، لكنهم تمكنوا من تفاديه.

وأضاف أن أحدا لم يصب إصابة تمثل خطرا على حياته، ومعظم الإصابات طفيفة، مبينا أن السائق، البالغ من العمر 57 عاما، قبض عليه ونقل إلى المستشفى.

وقال المتحدث إنه يعتقد أنه مريض عقليا.

وأضاف أنه "على ما يبدو، توجه نحو عدة سيارات والعديد من المشاة ولكنهم تمكنوا من تفاديه".

وأوضح المتحدث "نتحدث حاليا عن عدة إصابات"، كما أصيب ضابط شرطة بجروح طفيفة لأن الرجل قاوم السلطات حين شرعت في اعتقاله.

أخبار ذات صلة
إضراب شامل لقطاع النقل في ألمانيا
شولتس: سيتم مواصلة دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا
المصدر: د ب أ
ألمانيا
عملية دهس
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©