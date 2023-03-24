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ترودو وبايدن يبحثان الهجرة والاقتصاد
ترودو وبايدن يحضران جلسة في البرلمان الكندي
24 مارس 2023 23:47
استقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يزور كندا.
وقالت مصادر إن الزعيمين سيبحثان الهجرة والاقتصاد والوضع في هايتي.
ووصف ترودو، ضيفه بأنه "صديق عظيم" لكندا في أول زيارة رسمية يقوم بها بايدن إلى هذه البلد.
وقال ترودو، في مستهل اجتماع ثنائي في مقر البرلمان في أوتاوا، "إنه لمن دواعي سروري أن يحلّ علينا صديق عظيم"، مشددا على "القيم" المشتركة بين البلدين.
من جهته، قال الرئيس الأميركي "لدينا خلافات في بعض الأحيان لكن لا يوجد اختلاف جوهري في القيم الديمقراطية التي نشترك فيها".
وأعلن بايدن أنّ الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سوياً لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية.
في خطاب أمام البرلمان الكندي، قال بايدن إنّ "الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سوياً لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود".
ينصّ الاتّفاق على أن تستعيد الولايات المتّحدة طالبي اللجوء غير المسجّلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا بقبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.
تلقى جو بايدن، لدى وصوله، طبقا من الشوكولاتة من صنع عائلة سورية لاجئة في كندا.
لم يتمكن الزعيم الديمقراطي، البالغ 80 عاما، من زيارة البلد المجاور والحليف فور تنصيبه، كما هو معتاد لدى الرؤساء الأميركيين، بسبب جائحة كوفيد.
- هايتي
الموضوع الآخر المدرج على جدول الأعمال هو هايتي الغارقة في عنف العصابات والمنهكة على الصعيد الإنساني.
وقال مصدر حكومي كندي إنه يتوقع الإعلان عن "تمويل كبير" في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتدريب عناصر إنفاذ القانون في هايتي.
تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي كندا دورا محركا في إرسال قوة دولية إلى هذا البلد الكاريبي.
وسيبحث بايدن وترودو أيضا النفقات العسكرية في وقت تحض فيه واشنطن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على بذل مزيد من الجهود.
وقد تطرح أيضا في أوتاوا الجمعة مسألة تحديث قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد).
أخيرا، سيحاول ترودو، الذي تعد بلاده أكبر شريك للولايات المتحدة في مجال التجارة الخارجية، تحسين موقع كندا في المجال الاقتصادي.
وقال المصدر الحكومي الكندي إنه يتوقع أن يشهد المؤتمر الصحافي المشترك إعلانات بشأن أشباه الموصلات وتعزيز سلاسل التوريد في أميركا الشمالية.
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المصدر: وكالات
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الهجرة غير الشرعية
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