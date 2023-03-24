فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

قال مسؤولون تونسيون إن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل فُقدوا، اليوم الجمعة، بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، في خامس حادث غرق لقارب في يومين، ليرتفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى 67 وسط زيادة حادة في عدد رحلات القوارب المتجهة نحو إيطاليا.
وقال خفر السواحل الإيطالي، أمس الخميس، إنه أنقذ نحو 750 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقد 33 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من تونس.
وقال القاضي التونسي فوزي المصمودي إن سبعة أشخاص، من بينهم رضع وأطفال، لاقوا حتفهم بعد غرق القارب قبالة سواحل مدينة صفاقس.
وقال حسام جبابلي، المسؤول في الحرس الوطني، إن خفر السواحل أوقف 56 قاربا أثناء توجهها إلى إيطاليا في غضون يومين واحتجز أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 12 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام قادمين من تونس مقارنة مع 1300 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحذّرت إيطاليا، اليوم الجمعة، من أن أوروبا معرضة لخطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم تأمين الاستقرار المالي في تونس.
تعثرت محادثات حزمة الإنقاذ بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ شهور.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم "ربما لا يدرك الجميع ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي" في تونس.
وأضافت، للصحفيين عقب قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل "إذا لم نعالج هذه المشاكل بشكل مناسب، فإننا معرضون لموجة غير مسبوقة من الهجرة".