إيطاليا تحذّر من موجة غير مسبوقة من المهاجرين

متطوعون يحاولون إنقاذ مهاجرين تعطل قاربهم في عرض البحر
24 مارس 2023 21:29
حذّرت إيطاليا، اليوم الجمعة، من أن أوروبا معرضة لخطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم تأمين الاستقرار المالي في تونس.
تعثرت محادثات حزمة الإنقاذ بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ شهور.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث حضرت قمة أوروبية اليوم، "ربما لا يدرك الجميع ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي" في تونس.
وأضافت ميلوني، للصحفيين عقب قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، "إذا لم نعالج هذه المشاكل بشكل مناسب، فإننا معرضون لموجة غير مسبوقة من الهجرة".
بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في وقت سابق اليوم الجمعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي)، إن من الممكن أن تشهد أوروبا وصول "عشرات وربما مئات الآلاف" من المهاجرين بالقوارب إذا لم تقدم مساعدات اقتصادية لتونس قريبا.
وأضاف تاياني أنه اقترح على زملائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تقسيم أموال خطة الإنقاذ الخاصة بتونس إلى أقساط، مع الإفراج عن الدفعة الأولى على الفور.
وقال مكتب المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، إن جينتيلوني سيتوجه إلى تونس العاصمة يوم 27 مارس الجاري للاجتماع مع مسؤولين تونسيين ومناقشة الإصلاحات التي تتصورها الحكومة.
وقال البيان إن المفوضية يمكن أن تدرس تقديم مساعدة مالية "إذا تم الوفاء بالشروط المسبقة".
ووصل أكثر من 20 ألف مهاجر بالقوارب إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2023، وهو معدل يهدد بكسر الرقم القياسي المسجل في عام 2016 عندما وصل 181 ألفا و436 شخصا إلى البلاد معظمهم في قوارب بدائية.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أبحر ما لا يقل عن 12 ألفا ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من عام 2022.