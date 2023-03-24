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زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب مجددا جنوب تركيا

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب مجددا جنوب تركيا
24 مارس 2023 18:37

 ضرب زلزال آخر بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أنّ مركز الزلزال وقع بقضاء نور حق في قهرمان مرعش، وعلى عمق 15.5 كيلو متر.

وكان زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب فجر اليوم الجمعة ولاية قهرمان مرعش .

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وذكرت آفاد في بيان أن الزلزال وقع على عمق 7.34 كيلومتر تحت الأرض، عند الساعة 03:39 بالتوقيت المحلي في منطقة "غوكسون" التابعة لقهرمان مرعش، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتأتي الهزة الأرضية، بعد أخرى بقوة 5.3 ضربت نفس المنطقة ظهر أمس الخميس.

 

المصدر: د ب أ
زلزال
تركيا
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