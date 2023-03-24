إجلاء الآلاف إثر نشوب حريق بمستودع في هونج كونج

أجلت السلطات في هونج كونج نحو 3600 فرد من بنايات بمنطقة كولون المكتظة بالسكان اليوم الجمعة لدى محاولة فرق الإطفاء إخماد حريق شب في مستودع بالمنطقة.

ولم ترد أي تقارير عن مصابين أو قتلى وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق في المساء بعد خمس ساعات من اندلاعه في منطقة تعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.

وتملك مجموعة (تشاينا ريسورسيز) المستودع لكن لم يتضح بعد ما كان بداخله. ولم ترد الشركة التي تملكها الدولة وتعمل في مجالات منها الرعاية الطبية وتصنيع منتجات استهلاكية على طلب للحصول على تعليق.

وقال مراسل من رويترز إن الدخان الأصفر المنبعث من المنشأة له رائحة كيميائية.

وأفادت الحكومة في بيان أصدرته في وقت كان الحريق فيه لا يزال مشتعلا "ننصح المتضررين من دخان ورائحة غير عادية حملتهما الرياح أن يغلقوا أبواب ونوافذ منازلهم والتزام الهدوء".

وقالت الشرطة لرويترز إن عدد من تطلب الأمر إجلاؤهم من بنايات ومدارس داخلية قرب موقع الحريق بلغ نحو 3600. ووصل شخصان للمستشفى لتلقي العلاج.