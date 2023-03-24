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تأجيل زيارة ملك بريطانيا إلى باريس بسبب إضرابات النقابات

تأجيل زيارة ملك بريطانيا إلى باريس بسبب إضرابات النقابات
24 مارس 2023 15:51

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة الرسمية التي كان مقررا أن يقوم بها إلى فرنسا العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث جرى تأجيلها إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد بسبب الوضع الاجتماعي المتوتر في البلاد على خلفية احتجاجات و إضرابات النقابات. و قال قصر الإيليزيه في بيان رسمي إنه "نظرا لإعلان النقابات العمالية (الخميس) عن يوم وطني جديد للاحتجاج ضد إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء 28 مارس في فرنسا ، سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث ، التي كانت مقررة في البداية في الفترة من 26 إلى 29 مارس في بلادنا". و أضاف " هذا القرار جرى اتخاذه بتشاور هاتفي بين الحكومتين الفرنسية و البريطانية ".

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