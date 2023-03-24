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34 هزة أرضية بسوريا خلال 24 ساعة

34 هزة أرضية بسوريا خلال 24 ساعة
24 مارس 2023 12:15

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات التي سجلت منذ الأمس وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ 34 هزة، تراوحت شدتها بين 4.1 و4.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت أربع هزات في اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومتراً، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومتراً، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومتراً، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومتراً، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومتراً، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا).

وسجلت المحطات 12 هزة في لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل بـ 151 كيلومتراً، و16 هزة وسط وغرب تركيا.

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المصدر: وكالات
زلزال
هزة أرضية
سوريا
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