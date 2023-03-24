"حكماء المسلمين": فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من "منتدى شباب صناع السلام"
"حكماء المسلمين": فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من "منتدى شباب صناع السلام"
24 مارس 2023 11:57
أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 6 إلى 14 يوليو القادم بالتعاون بين المجلس ومؤسسة "روز كاسل" ومجلس الكنائس العالمي.
ويمكن للشباب الراغبين في التسجيل تقدم طلبهم عبر الرابط التالي https://bit.ly/Epfapplynow-en ، وذلك خلال الفترة من 19 مارس إلى 9 أبريل 2023.
وقال المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن المنتدى يهدف إلى إعداد قيادات شابة في مجالات صناعة السلام وإقرار مبادئ التعايش السلمي بين المجتمعات الإنسانية؛ حيث تركز النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام على صقل مهارات المشاركين والمشاركات وبناء وتطوير قدراتهم في مجالات صناعة السلام، وحوار الأديان، والتعايش السلمي ونشر قيم الأخوة الإنسانية.
وأوضح أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ليتناسب مع المعارف والخبرات الأساسية للمشاركين والمشاركات في صناعة السلام، مع صقلها وتطويرها من طرف خبراء وفاعلين دوليين متخصصين، كما يتيح التدريب فرصةً حقيقيةً للمشاركين به لاكتساب مهارات وخبرات معززة بالدروس التطبيقية الأساسية والأدوات الضرورية في مجالات تدبير الاختلاف، والقدرة على خَلْقِ حوار بنَّاءٍ تحل به النزاعات المختلفة بطرق سلمية، ويشكل التدريب أيضًا فضاءً رحبًا لاكتشاف طرق اقتراح وتصميم وتنفيذ المبادرات الميدانية والرقمية، التي من بينها سيتمُّ اختيار الأكثر تأثيرًا وفعالية ليتمَّ دعمها من خلال برنامج منتدى شباب صناع السلام لدعم المبادرات.