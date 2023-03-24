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زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث اقتصاد التكتل وسط مشاكل مصرفية

زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث اقتصاد التكتل وسط مشاكل مصرفية
24 مارس 2023 10:10

يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم الجمعة لليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين وتركز على اقتصاد التكتل بعد الاضطرابات المالية التي هزت القطاع المصرفي العالمي.

وسينضم زعماء دول منطقة اليورو إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في بروكسل لبحث الوضع المالي في منطقة اليورو.

وتأتي المحادثات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادات متكررة في سعر الفائدة في محاولة لخفض معدل التضخم والمخاوف بشأن الآثار المترتبة على الانهيار الأخير لبنك "كريدي سويس" السويسري.

ومن المقرر أن يحتل التضخم قمة جدول الأعمال، حيث لا تزال مستوياته، رغم تحسنها ، تقترب من مستويات قياسية.

 

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المصدر: وكالات
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