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المرر يترأس وفد الدولة في اجتماع «الوزاري الخليجي»

المرر يترأس وفد الدولة في اجتماع «الوزاري الخليجي»
24 مارس 2023 02:30

الرياض (وام) 

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية الـ(155)، الذي عقد بتاريخ 22 مارس 2023، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وبحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، وذلك بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وقد شارك في الاجتماع سعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

خليفة شاهين المرر
الوزاري الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
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