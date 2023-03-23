الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تأكيد إماراتي أسترالي على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية

علي النعيمي خلال لقائه رئيس الكتلة النيابية لحزب الأحرار في البرلمان الأسترالي (وام)
24 مارس 2023 02:30

كانبرا (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي يقوم بأول زيارة برلمانية رسمية إلى أستراليا، معالي بيتر داتون، رئيس الكتلة النيابية لحزب الأحرار في البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهندي - الهادئ، مشددين على أهمية تعزيز السلم والأمن والاستقرار، ودعم كل الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.
من جهته، أكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات البرلمانية لدى الجانبين في الدفع بهذه العلاقات والعمل على سرعة إنجاز تطلعات حكومتي البلدين.
من ناحيته، رحب معالي بيتر داتون بمعالي الدكتور علي النعيمي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لوفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى أستراليا، وتعكس متانة العلاقات الإماراتية- الأسترالية، والتي تعد بوابة مهمة للعلاقات الأسترالية مع منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية تعزيز أوجه التعاون البرلماني بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين. حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله على عتيق السبوسي، سفير الدولة لدى أستراليا.

الإمارات
أستراليا
العلاقات البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
علي راشد النعيمي
البرلمان الأسترالي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
دنيا
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
اليوم 15:02
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
الرياضي
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:59
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
الرياضي
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©