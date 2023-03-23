تأكيد إماراتي أسترالي على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية

كانبرا (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي يقوم بأول زيارة برلمانية رسمية إلى أستراليا، معالي بيتر داتون، رئيس الكتلة النيابية لحزب الأحرار في البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهندي - الهادئ، مشددين على أهمية تعزيز السلم والأمن والاستقرار، ودعم كل الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

من جهته، أكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات البرلمانية لدى الجانبين في الدفع بهذه العلاقات والعمل على سرعة إنجاز تطلعات حكومتي البلدين.

من ناحيته، رحب معالي بيتر داتون بمعالي الدكتور علي النعيمي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لوفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى أستراليا، وتعكس متانة العلاقات الإماراتية- الأسترالية، والتي تعد بوابة مهمة للعلاقات الأسترالية مع منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية تعزيز أوجه التعاون البرلماني بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين. حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله على عتيق السبوسي، سفير الدولة لدى أستراليا.