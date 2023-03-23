مقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية

طولكرم (وكالات)

قتل شاب فلسطيني أمس، الأول من رمضان، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي: إن الشاب «متورط في عمليات إطلاق نار».

وأكدت الوزارة مقتل «الشاب أمير عماد أبو خديجة، البالغ 25 عاماً، برصاص قوات إسرائيلية» خلال هجومها على طولكرم.

وقالت الوزارة: إن الشاب «وصل إلى المستشفى، وهو مصاب برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة، ورصاص في الأطراف السفلية».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن «المشتبه به كان متورطاً في عدد من عمليات إطلاق النار على بلدات إسرائيلية وقوات الأمن».

وأشار البيان إلى أن «الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية نفذوا عملية مشتركة في بلدة شوفة المجاورة لطولكرم».

وأضاف: جرى «تطويق الشقة التي كان يختبئ بها المشتبه به»، مشيراً إلى أن الشاب «وجه نيران مسدسه على القوات داخل الشقة فردوا بالذخيرة الحية، تم تحديد إصابة».