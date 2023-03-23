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5 قتلى و33 مفقوداً قبالة سواحل تونس

أرشيفية
24 مارس 2023 02:30

تونس (وكالات) 

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أفاد مسؤول قضائي بأن أربعة قوارب تقل مهاجرين أفارقة غرقت قبالة سواحل تونس، خلال اليومين الماضيين، أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وهو ما خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى و33 مفقوداً، في حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين. وأوضح القاضي فوزي المصمودي أن القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس، وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا.
وقال رمضان بن عمر المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن خفر السواحل التونسي أنقذ عدداً من المهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة. وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب تقل فارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل في أوروبا. يأتي الحادث وسط زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، وفي خضم حملة تنفذها السلطات التونسية لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوبي الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.
وتشير بيانات غير رسمية للأمم المتحدة إلى أن 12000 شخص ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام أبحروا من تونس مقابل 1300 في نفس الفترة من عام 2022، في تكرار لنسق سابق كانت ليبيا بموجبه نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.
وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي القوات التونسية بوضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوبي الصحراء على البلد. 

تونس
السواحل التونسية
المهاجرون
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
البحر المتوسط
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