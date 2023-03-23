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إثيوبيا تشكل إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي

إثيوبيا تشكل إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي
24 مارس 2023 02:30

نيروبي (وكالات) 

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كشفت الحكومة الإثيوبية، أمس، أنها عيّنت مسؤولاً كبيراً في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيساً للحكومة الموقتة في الإقليم بعد اتفاق سلام أنهى نزاعاً استمر عامين.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية، في خطوة قال إنها ستسهم في تعزيز اتفاق السلام الذي أبرم في نوفمبر 2022 بين المتمردين والحكومة الفدرالية. وغرّد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: «عين رئيس الوزراء أبيي أحمد غيتاتشو رضا رئيساً للإدارة الموقتة لمنطقة تيغراي». وكان تشكيل حكومة انتقالية لهذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا وشطب جبهة تحرير شعب تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية، من البنود الرئيسية لاتفاق السلام الموقع في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا.
وينص الاتفاق على إقامة إدارة إقليمية موقتة «شاملة» حتى إجراء انتخابات.   

إثيوبيا
إقليم تيغراي
الجبهة الشعبية لتحرير تجراي
الحكومة الإثيوبية
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