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مظاهرات عمالية واسعة في فرنسا

مظاهرات عمالية واسعة في فرنسا
24 مارس 2023 02:31

باريس (وكالات)

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إضرابات في فرنسا للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد

انطلقت مظاهرات واسعة في فرنسا، أمس، احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد.
وذكر موقع «فرانس24» أن نقابات عمالية في فرنسا نظمت لليوم التاسع على التوالي مظاهرات واسعة في البلاد، احتجاجاً على قرار الحكومة تعديل نظام التقاعد.
وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF) إن «نصف رحلات القطار السريع ألغيت» بسبب الاحتجاجات، بينها رحلات إلى العاصمة باريس، وفق الموقع.
ونشر الاتحاد العام للعمال (CGT) على حسابه في تويتر صوراً ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي بدأت صباح أمس، ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد.
ويظهر الفيديو قيام المتظاهرين بقطع الطريق المؤدية إلى الممر رقم 1 في مطار شارل ديغول.
وأفادت صحيفة «لو فيغارو» المحلية اليومية بأن مجموعات من الشباب والطلاب احتشدوا أيضاً أمام مباني الجامعات في عدة مدن، بينها «ليل» و«ستراسبورغ» و«ليون» و«رين»، لمنع الطلاب من الدخول إلى الكليات. وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، من دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

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فرنسا
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إضرابات فرنسا
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