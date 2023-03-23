كوريا الشمالية تختبر غواصة هجومية نووية "مسيرة"

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية اختبرت غواصة هجومية نووية "مسيرة" بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون. كما أكدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ كروز خلال تدريبات في الفترة من 21 إلى 23 مارس. كانت كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، يوم الخميس، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب للبرلمان، الخميس، إن كوريا الشمالية أحرزت على ما يبدو "تقدما هائلا" في تصغير الرؤوس النووية كي تصبح ملائمة لمنظومات الأسلحة التكتيكية الموجهة. وتابع "لا أرى أنهم مستعدون بعد لتطوير ما أطلقت عليه كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة أسلحة تكتيكية موجهة، لكننا ندرس الاحتمالات مع الولايات المتحدة".