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مباحثات بين السعودية وسوريا لاستئناف الخدمات القنصلية

شعار وزارة الخارجية السعودية
24 مارس 2023 00:24

نقلت قناة "الإخبارية" التلفزيونية عن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة تجري مع سوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.

ونقلت القناة، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر، عن المسؤول قوله إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

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المصدر: وكالات
السعودية
سوريا
خدمات قنصلية
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