الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يوجه نداء إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
23 مارس 2023 23:43

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نداء إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي بشأن تسليح بلاده.
وحذّر من أن "التأخر" في تزويد بلاده بطائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى قد يطيل أمد الحرب، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي.
ومن داخل عربة قطار، ألقى زيلنكسي عبر الفيديو كلمة أمام قمة للتكتل في بروكسل بعد زيارة قام بها إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
وأشار المسؤول الأوروبي للصحفيين، الذين يغطون القمة، إلى إن الاتصال الآمن مع زيلينسكي انقطع لفترة وجيزة.
وقال إن الرئيس الأوكراني رحّب بخطة وافق عليها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وتهدف إلى إمداد كييف بمليون قذيفة مدفعية خلال الأشهر ال12 المقبلة.
لكن زيلينسكي أصر على أن التأخير في تزويد بلاده بطائرات حربية حديثة وصواريخ بعيدة المدى قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، حسبما نقل المسؤول.
كذلك حض زيلينسكي القادة الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتسريع طلب انضمام بلاده إلى التكتل وتعزيز الدعم لخطة السلام التي اقترحتها كييف.
وطالما ناشد الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين إرسال طائرات حربية متطورة وصواريخ بعيدة المدى.
وأعلنت سلوفاكيا، مع بدء القمة، أنها أرسلت إلى أوكرانيا أربع طائرات حربية من طراز "ميغ 29" تعود إلى الحقبة السوفياتية، بعدما كانت أول دولة إلى جانب بولندا تلتزم بإرسال هذه الطائرات.
لكن حلفاء كييف يمتنعون حتى الآن عن تقديم طائرات حربية غربية الصنع.
وقبل مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، تفقد زيلينسكي منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.
ولفت المسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن زيلينسكي قدم وصفا مؤثرا للوضع الذي شاهده خلال زيارته للمنطقة ولمدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة في شرق أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث اقتصاد التكتل وسط مشاكل مصرفية
زيلينسكي يزور «خيرسون» ويتعهد بإعادة إعمارها
فولوديمير زيلينسكي
الاتحاد الأوروبي
أسلحة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
دنيا
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
اليوم 15:02
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
الرياضي
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:59
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
الرياضي
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©