زيلينسكي يوجه نداء إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
23 مارس 2023 23:43
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نداء إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي بشأن تسليح بلاده. وحذّر من أن "التأخر" في تزويد بلاده بطائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى قد يطيل أمد الحرب، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي. ومن داخل عربة قطار، ألقى زيلنكسي عبر الفيديو كلمة أمام قمة للتكتل في بروكسل بعد زيارة قام بها إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا. وأشار المسؤول الأوروبي للصحفيين، الذين يغطون القمة، إلى إن الاتصال الآمن مع زيلينسكي انقطع لفترة وجيزة. وقال إن الرئيس الأوكراني رحّب بخطة وافق عليها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وتهدف إلى إمداد كييف بمليون قذيفة مدفعية خلال الأشهر ال12 المقبلة. لكن زيلينسكي أصر على أن التأخير في تزويد بلاده بطائرات حربية حديثة وصواريخ بعيدة المدى قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، حسبما نقل المسؤول. كذلك حض زيلينسكي القادة الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتسريع طلب انضمام بلاده إلى التكتل وتعزيز الدعم لخطة السلام التي اقترحتها كييف. وطالما ناشد الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين إرسال طائرات حربية متطورة وصواريخ بعيدة المدى. وأعلنت سلوفاكيا، مع بدء القمة، أنها أرسلت إلى أوكرانيا أربع طائرات حربية من طراز "ميغ 29" تعود إلى الحقبة السوفياتية، بعدما كانت أول دولة إلى جانب بولندا تلتزم بإرسال هذه الطائرات. لكن حلفاء كييف يمتنعون حتى الآن عن تقديم طائرات حربية غربية الصنع. وقبل مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، تفقد زيلينسكي منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا. ولفت المسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن زيلينسكي قدم وصفا مؤثرا للوضع الذي شاهده خلال زيارته للمنطقة ولمدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة في شرق أوكرانيا.