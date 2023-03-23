وزير خارجية إستونيا يكشف عن حادث خطير خلال زيارته كييف
وزير خارجية إستونيا أورماس راينسالو (يمين الصورة) يلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي
23 مارس 2023 22:37
كشف وزير خارجية إستونيا أورماس راينسالو النقاب عن اشتعال النيران في سيارة مصفحة كانت تقله في شوارع كييف خلال زيارة لأوكرانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال راينسالو، خلال مؤتمر صحفي حكومي في العاصمة الإستونية تالين، الخميس "كنت أجلس مع (سفير إستونيا لدى كييف) كاييمو كوسك في المقعد الخلفي للسيارة. وفجأة، قال كاييمو إنه يشم رائحة شيء ما... حينئذاك اندلعت ألسنة اللهب فجأة خلفنا".
بصعوبة، فتحت أبواب السيارة من الخارج، كما تعطل باب حقيبة السيارة.
وقال الوزير "لحسن الحظ، فتح البابان الخلفيان في نهاية الأمر".
ولم يصب أحد بأذى جراء الحادثة التي وقعت مساء أمس الأول الثلاثاء، ولم يتطرق الوزير إلى أي تفاصيل بشأن السبب المحتمل وراء الحريق، الذي التهم السيارة.