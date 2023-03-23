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أوكرانيا تتراجع عن إعلان انسحاب روسيا من مدينة قرب خيرسون

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
23 مارس 2023 22:17

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنها أخطأت بإعلانها انسحاب الجيش الروسي من مدينة قرب خيرسون، في وقت سابق اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس "لا يزالون موجودين مؤقتا في نوفا كاخوفكا. المعلومة حول الانسحاب المفترض من هذه البلدة نشرت إثر استخدام غير صحيح للبيانات المتوافرة".

من جهته، نفى مسؤول روسي في منطقة خيرسون أن يكون الجيش الروسي انسحب من مدينة "نوفا كاخوفكا"، كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق.

وقال فلاديمير سالدو على تطبيق تلغرام "أعلن رسمياً أن كل العسكريين الروس في نوفا كاخوفكا وكذلك في مناطق أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو لا يزالون في مواقعهم".

تقع "نوفا كاخوفكا" في شمال شرق مدينة خيرسون التي انسحب منها الروس في نوفمبر 2022 للانتقال إلى الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

تقع هذه المدينة أيضاً قرب سد "كاخوفكا" الكهرومائي الذي سيطر عليه الروس في بداية الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى منطقة قريبة من خط الجبهة في منطقة خيرسون.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
منطقة خيرسون
القوات الروسية
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