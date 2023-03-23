الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

14 قتيلا بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

جندي من جيش بوركينا فاسو
23 مارس 2023 22:05

قتل 14 شخصا في هجوم إرهابي قرب "كايا" بشمال بوركينا فاسو حيث يقوم الرئيس الانتقالي النقيب ابراهيم تراوري بزيارة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية اليوم الخميس.
وقال مصدر أمني إنه "في وقت مبكر صباح الأربعاء، هاجمت مجموعات إرهابية وحدة مشتركة من العسكريين والمتطوعين للدفاع عن الوطن (متطوعون مدنيون)"، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من "كايا"، وأسفر الهجوم عن مقتل "أربعة جنود وعشرة" متطوعين.
وأوضح هذا المصدر "سقط أربعة جنود من صفوفنا وعشرة متطوعين. من جهة العدو، تم تحييد نحو عشرين إرهابيا".
وأكد مصدر أمني آخر الهجوم، متحدثا عن "خسائر في صفوف عناصر الدفاع" لكن بدون إعطاء حصيلة محددة.
الوحدة المستهدفة كانت مكلفة بتأمين أعمال إصلاح منشآت الإمداد بالمياه لمدينة "كايا" والتي تتعرض بانتظام لتخريب من قبل إرهابيين، كما أفاد مصدر محلي، مؤكدا أيضا الهجوم.
وتفقد الرئيس الانتقالي، الذي وصل صباح الأربعاء إلى مدينة "كايا" في زيارة لمدة 48 ساعة، مكان الهجوم "بعد ساعات حيث حيا شجاعة العناصر الذين تمكنوا من صد الهجوم عبر إلحاق خسائر هائلة" بالمهاجمين كما أوضح مسؤول أمني رفيع المستوى.
قتل 11 مدنيا بينهم سبعة متطوعين في الجيش، الأحد والاثنين، خلال هجمات عدة شنها إرهابيون في وسط البلاد الشرقي وفي شرقها بحسب مصادر محلية وأمنية.
منذ العام 2015، تشهد بوركينا فاسو دوامة عنف تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين أوقعت عشرة آلاف قتيل بين مدني وعسكري، بحسب منظمات غير حكومية وتسببت بنزوح مليوني شخص.

أخبار ذات صلة
مقتل 11 مدنياً بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
«اليونيسيف»: 10 ملايين طفل بمنطقة الساحل في خطر
المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
دنيا
«الحديريات» تستقبل رمضان بباقة فعاليات
اليوم 15:02
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
الرياضي
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:59
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
الرياضي
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©