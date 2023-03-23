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لجنة برلمانية تركية توافق على انضمام فنلندا للناتو

شعار حلف الناتو
23 مارس 2023 21:51

قالت قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية الإخبارية الرسمية إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت على مشروع قانون يصادق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يقرب هلسنكي خطوة أخرى من الانضمام إلى الحلف.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان في جلسة عامة. ويتوقع أن يحدث ذلك قبل اختتام البرلمان لأعماله في منتصف أبريل المقبل استعدادا لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي أثناء زيارة نظيره الفنلندي سولي نينيستو إلى تركيا، إن البرلمان سيوافق على انضمام هلسنكي إلى حلف الأطلسي.

ولكن تركيا أرجأت الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الحلف. وتقول أنقرة إن السويد لم تقطع شوطا كافيا لتضييق الخناق على أشخاص تعتبرهم تركيا إرهابيين. ووقعت الدول الثلاث اتفاقا حول هذه القضية العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش قمة لحلف الناتو.

وقدمت كل من فنلندا والسويد طلبا للانضمام إلى حلف الأطلسي في مايو الماضي. ويجب أن توافق برلمانات كل الدول الأعضاء في الحلف، وعددها 30 دولة، على طلبات انضمام الأعضاء الجدد.

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