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أوكرانيا تعلن انسحاب روسيا من مدينة قرب خيرسون
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور قرية قرب خيرسون
23 مارس 2023 21:35
قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية انسحبت من مدينة "نوفا كاخوفكا" الواقعة على الجهة المقابلة من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "في 22 مارس 2023 (الأربعاء)، غادرت كل الوحدات المنتشرة في نوفا كاخوفكا، في منطقة خيرسون، هذه المدينة".
لكن الوزارة لم توضح ما إذا كان الجنود الأوكرانيون انتشروا في المدينة.
تقع "نوفا كاخوفكا" في شمال شرق مدينة خيرسون التي انسحب منها الروس في نوفمبر 2022 للانتقال إلى الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.
تقع هذه المدينة أيضا قرب سد "كاخوفكا" الكهرومائي الذي سيطر عليه الروس في بداية الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى منطقة قريبة من خط الجبهة في منطقة خيرسون.
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المصدر: آ ف ب
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