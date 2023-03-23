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إيلون ماسك يدخل في جدال مع منظمة الصحة العالمية

إيلون ماسك يدخل في جدال مع منظمة الصحة العالمية
23 مارس 2023 20:40

دخل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، اليوم الخميس، في جدال مع منظمة الصحة العالمية.

وغرد ماسك كاتبا، على حسابه على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 132 مليونا "يجب ألا تتخلى الدول عن سلطتها لحساب منظمة الصحة العالمية" في إشارة إلى مناقشات تجرى داخل المنظمة لطرح اتفاق يهدف إلى مساعدة الدول على الوقاية بشكل أفضل من الجوائح ومكافحتها.

في مرحلة أولى، رد المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسيسوس في تغريدة كاتبا "الدول لا تتخلى عن بعض من سيادتها إلى منظمة الصحة العالمية".

وأكد "الاتفاق حول الجوائح لن يغير ذلك بل سيساعد الدول على الوقاية بشكل أفضل من الجوائح. سيساعدنا في حماية الناس بشكل أفضل أكانوا يعيشون في الدول الغنية أو تلك الفقيرة".

في وقت لاحق، تطرق تيدروس مجددا إلى الموضوع في افتتاح مؤتمره الصحفي الأسبوعي حول المسائل المتعلقة بالصحة العالمية، منتقدا "المعلومات المضللة" بشأن الاتفاق التي تسري عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الادعاء أن الاتفاق سيؤدي إلى تزويد منظمة الصحة العالمية بسلطة إضافية غير صحيح. هذا خبر كاذب".
وأكد أن "الدول هي التي ستقرر ما سينص عليه الاتفاق، هي وحدها. وستطبق الاتفاق استنادا إلى قوانينها الخاصة".

وأضاف "إذا شعر سياسي أو رجل أعمال أو أي شخص آخر بعدم وضوح حول ما يتضمنه الاتفاق من عدمه، فنحن جاهزون لمناقشته وتوضيح الأمر".

في مطلع مارس الجاري، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لصحفيين إن الدول الأعضاء والمنظمة ستباشر قريبا مفاوضات حول مشروع الاتفاق هذا بهدف البت في مسائل تشارك المعلومات والتفاوت في الوصول إلى اللقاحات الذي سجل بين الدول الغنية وتلك النامية خلال جائحة كوفيد.

سيسمح الاتفاق بتعزيز قدرات الاستعداد الوطنية والإقليمية والعالمية فضلا عن الرصد والإنذار وسرعة التحرك.

وقال إنه يأمل بأن تفضي المفاوضات إلى نتائج بحلول مايو 2024 ودعا الدول "إلى استخلاص العبر من هذه الجائحة" لعدم تكرار الأخطاء.

يأتي مشروع الاتفاق بعد استخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19 مع اتهام الدول ومنظمة الصحة العالمية ببطء التحرك وغياب التضامن.

ومنذ أن ظهر مرض كوفيد-19، لأول مرة قبل أكثر من ثلاثة أعوام، شكت منظمة الصحة العالمية من "انتشار" معلومات زائفة ومغلوطة بشأن الجائحة.

تضم منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا.

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المصدر: رويترز
إيلون ماسك
منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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