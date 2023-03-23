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"صندوق النقد" يحذّر من خطورة الوضع في لبنان
إرنستو ريجو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان
23 مارس 2023 20:21
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن لبنان في وضع خطير للغاية بسبب عدم تنفيذ إصلاحات مطلوبة.
وحث الصندوق الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق، في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، إن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي.
وأضاف "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات" المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.
وتابع ريجو، في تعليقات تتسم بصراحة غير مألوفة "لبنان في وضع خطير للغاية".
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من الأزمة التي يعاني منها.
وحذر صندوق النقد، في بيان مكتوب بعد تصريحات ريجو، من أن لبنان "سيغرق في أزمة لا تنتهي" في حال عدم تنفيذ إصلاحات سريعة.
وانهارت العملة المحلية التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات.
وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار أميركي، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.
وقال ريجو "لا مزيد من الاقتراض من البنك المركزي".
وأضاف "على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي. ليس فقط في الماضي (ولكن أيضا) في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه".
ودعا صندوق النقد إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى أصول الدولة، وعارض سياسيون كبار وبنوك هذه الخطوة.
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المصدر: رويترز
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