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شولتس: سيتم مواصلة دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا

شولتس: سيتم مواصلة دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا
23 مارس 2023 17:11

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في مستهل القمة الأوروبية اليوم الخميس بتكاتف الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وقال شولتس اليوم في بروكسل: "هذا هو ما لم يضعه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مطلقا في اعتباره أن الدعم لأوكرانيا سيسير بشكل موحد ولفترة طويلة على هذا النحو".
وأضاف المستشار الألماني: "ونحن مستعدون أيضا لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورويا". ويعتزم قادرة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التشاور خلال القمة بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها مواصلة توسيع نطاق الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا. ومن المقرر أن يوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة إلى القمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.   

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
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