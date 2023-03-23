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ميدفيديف: روسيا تخطط لانتاج 1500 دبابة العام الجاري

ميدفيديف: روسيا تخطط لانتاج 1500 دبابة العام الجاري
23 مارس 2023 15:40

 قال نائب مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، إن بلاده تخطط لانتاج 1500 دبابة العام الجاري من أجل الحرب ضد أوكرانيا.

  وأضاف ميدفيديف وهو رئيس سابق للبلاد في مقابلة نشرت اليوم الخميس على قناته عبر تطبيق تليجرام "المجمع العسكري الصناعي يعمل بلا هوادة".

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وتابع أن الغرب يحاول قطع روسيا عن المكونات المهمة، ويزعمون أن قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ بدأت تنفد من البلاد، مضيفا " ولكننا ننتج 1500 دبابة العام الجاري وحده".  

وكان ميدفيديف المسؤول أيضا عن صناعة الأسلحة في مجلس الأمن قد تحدث مؤخرا في فبراير عن إنتاج وتحديث الآلاف من الدبابات خلال زيارة لأحد المصانع.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
ميدفيديف
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