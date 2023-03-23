إضرابات في فرنسا للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس مزيدا من الاضرابات للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، وذلك بعد يوم من إصراره على عدم التراجع، كما شبه المتظاهرين بالمتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع تأثر وسائل النقل العام والمدارس والمصافي، وذلك في ظل استمرار الغضب، المستمر منذ أكثر من شهرين، عقب أن بدأت النقابات سلسلة من الاضرابات والمسيرات.

وتوقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عرقلة حركة القطارات. كما قالت شركة " ار ايه تي بي" لمترو أنفاق باريس إنه سوف يتم تقليص الرحلات على معظم الخطوط، كما حثت المواطنين على العمل من المنزل إذا أمكن.

وكان ماكرون قد قال أمس الأربعاء إن الاصلاحات كانت ضرورية من أجل التمويل العام. وأثار الغضب عندما شبه المتظاهرين في الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي بالمتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكبيتول الأميركي في يناير2021 .