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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
23 مارس 2023 14:35

ضرب زلزال قوي جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، في نفس المنطقة التي دمرتها الزلازل في أوائل فبراير الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، كان في مقاطعة قهرمان مرعش، تماما مثل الزلازل السابقة.

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وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة غازي عنتاب إنه شعر بهزات قوية. كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و  7.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وأسفر الزلزالان عن مقتل نحو 57 ألف شخص وتشريد الملايين.

المصدر: د ب أ
زلزال تركيا
زلزال
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