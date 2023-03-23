الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تتعهد لمقدونيا الشمالية وجورجيا بدعم انضمامهما للاتحاد الأوروبي

ألمانيا تتعهد لمقدونيا الشمالية وجورجيا بدعم انضمامهما للاتحاد الأوروبي
23 مارس 2023 14:28

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمقدونيا الشمالية وجورجيا بدعم محاولة انضمامهما للاتحاد الأوروبي، ولكنها طلبت في الوقت ذاته من كلا البلدين إتباع نهج موالي لأوروبا.

وقالت بيربوك في مستهل زيارتها التي تستمر يومين لكلا البلدين: "مكانة مقدونيا الشمالية يشبه مكانة شركائنا الآخرين من غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".

أخبار ذات صلة
زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث اقتصاد التكتل وسط مشاكل مصرفية
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بخطـوات ملمـوسة بشأن الهجرة

وتأتي زيارة بيربوك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا ومن شأنها أن ترسل من خلالها إشارة في مواجهة محاولات روسيا لفرض نفوذها. وقالت بيربوك إن الآمال والتوقعات التي يعلقها المواطنون في مقدونيا الشمالية على انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي تمثل فرصة وخطرا في الوقت ذاته، وأوضحت قائلة: "خطر لأننا يمكن أن نفقد المقدونيات والمقدونيين إذا خيبنا نحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي آمالهم". وأضافت أنها تعد أيضا فرصة، لأن  جميع الأطراف على وعي بما يتعلق به الأمر، وهو مستقبل الأسرة الأوروبية وأن يكون هناك منطقة تنعم برخاء وسلام مستقر وبتقرير المصير. وبحسب تصريحات متحدث باسم الخارجية الألمانية، تعتزم السياسية المنتمية لحزب الخضر إجراء محادثات مع نظيرها بمقدونيا الشمالية بويار عثماني في سكوبي اليوم الخميس. ويتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي. كما تعتزم وزيرة خارجية ألمانيا إجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة الجورجية غدا الجمعة في العاصمة تبلّيسي بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الحصول على وضعية مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
ألمانيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
الرياضي
«أكتيف هب الرمضانية» تنطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:59
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
الرياضي
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
اليوم 14:57
«ربيع الفن الإبداعي» في «الجليلة لثقافة الطفل»
دنيا
«ربيع الفن الإبداعي» في «الجليلة لثقافة الطفل»
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©