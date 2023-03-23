ألمانيا تتعهد لمقدونيا الشمالية وجورجيا بدعم انضمامهما للاتحاد الأوروبي

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمقدونيا الشمالية وجورجيا بدعم محاولة انضمامهما للاتحاد الأوروبي، ولكنها طلبت في الوقت ذاته من كلا البلدين إتباع نهج موالي لأوروبا.

وقالت بيربوك في مستهل زيارتها التي تستمر يومين لكلا البلدين: "مكانة مقدونيا الشمالية يشبه مكانة شركائنا الآخرين من غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".

وتأتي زيارة بيربوك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا ومن شأنها أن ترسل من خلالها إشارة في مواجهة محاولات روسيا لفرض نفوذها. وقالت بيربوك إن الآمال والتوقعات التي يعلقها المواطنون في مقدونيا الشمالية على انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي تمثل فرصة وخطرا في الوقت ذاته، وأوضحت قائلة: "خطر لأننا يمكن أن نفقد المقدونيات والمقدونيين إذا خيبنا نحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي آمالهم". وأضافت أنها تعد أيضا فرصة، لأن جميع الأطراف على وعي بما يتعلق به الأمر، وهو مستقبل الأسرة الأوروبية وأن يكون هناك منطقة تنعم برخاء وسلام مستقر وبتقرير المصير. وبحسب تصريحات متحدث باسم الخارجية الألمانية، تعتزم السياسية المنتمية لحزب الخضر إجراء محادثات مع نظيرها بمقدونيا الشمالية بويار عثماني في سكوبي اليوم الخميس. ويتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي. كما تعتزم وزيرة خارجية ألمانيا إجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة الجورجية غدا الجمعة في العاصمة تبلّيسي بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الحصول على وضعية مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.