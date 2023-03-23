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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات مشتركة

جندي من مشاة البحرية الأميركية في ميناء بحري كوري جنوبي في مدينة بوسان
23 مارس 2023 10:42

تجرى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية مناورات مشتركة بالذخيرة الحية واسعة النطاق بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وذلك وفقاً لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المناورات، التي استمرت أربعة أيام، تجرى في مجمع رودريجز لايف فاير في بوشيون، على بعد 30 كيلومتراً جنوب المنطقة منزوعة السلاح، حتى اليوم الخميس، وتشمل 100 مدفع هاوتزر وسيارات مصفحة ومعدات ونحو أكثر من 800 جندي.  

وكانت وكالة "يونهاب قد ذكرت أمس الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من مدينة هامهونج شرق كوريا الشمالية. 

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
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