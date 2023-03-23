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الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة أمام مسجد في بريطانيا

عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن(أرشيفية)
23 مارس 2023 10:07

خلصت الشرطة البريطانية الأربعاء إلى أنّ المشتبه بإضرامه النار برجل لدى خروجه من مسجد في برمنجهام (وسط)، مرتبط باعتداء مماثل وقع الشهر الماضي في لندن.

وكانت الشرطة ألقت القبض الثلاثاء على المشتبه به غداة اعتداء على رجل تعرّض للحرق وهو في طريق عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام.

وشاركت شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيق الذي قاد إلى توقيف المشتبه به.
وربطت الشرطة بين هذا الاعتداء وآخر وقع في حيّ إيلينغ بالعاصمة لندن في 27 فبراير وتمّ خلاله إضرام النيران بمسنّ يبلغ 82 عاماً خارج أحد المساجد.

والأربعاء قالت شرطة ويست ميدلاندز إنّه "تمّ القبض على الرجل للاشتباه بارتكابه محاولتي قتل".
وقال قائد الشرطة شون ويلسون "نحن نتفهّم تماماً الصدمة التي تردّد صداها في جميع أنحاء المنطقة بعد هذا الحادث".

وأضاف "على الرغم من توقيف رجل، ما زلنا يقظين ونحن نحضّ السكان المحليين على فعل الشيء نفسه".
وفي اعتداء برمنغهام، تم نقل الضحية إلى المستشفى للعلاج من حروق خطيرة لكنّها لا تهدّد حياته.

 

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المصدر: وكالات
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الشرطة البريطانية
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