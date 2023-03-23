سول: بيونج يانج تطلق 4 صواريخ كروز

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.
وذكر الجيش في بادئ الأمر أن بيونج يانج أطلقت "عدة صواريخ" دون ذكر تفاصيل، لكن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب أبلغ البرلمان أنه جرى إطلاق أربعة صواريخ.
وأضاف أن كوريا الشمالية أحرزت على ما يبدو "تقدما هائلا" في تصغير الرؤوس النووية كي تصبح ملائمة لمنظومات الأسلحة التكتيكية الموجهة.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن عمليات الإطلاق التي تمت أمس الأربعاء ربما اشتملت على صواريخ كروز التي تعد من الأسلحة الاستراتيجية لكوريا الشمالية.