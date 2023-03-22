العراق.. التحقيق مع 44 مسؤولاً لاسترداد 33 مليار دولار

هدى جاسم (بغداد)

توصلت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إلى تفاهمات مع عدد من الدول العربية والأجنبية بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وتسليم المتورطين بسرقة المال العام.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، خلال المؤتمر السنوي لتقديم تقرير النزاهة لعام 2022: «لقد أحرزنا خلال المرحلة الماضية تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد بالتعاون مع الحكومة العراقية ومجلس القضاء والبرلمان وسنحقق خلال المرحلة المقبلة نجاحات وتغييرات جوهرية في مكافحة الفساد وتقليص مساحته». وأضاف أن الهيئة ستوقع قريباً اتفاقية مع إحدى الدول بشأن استرداد الأموال المهربة وتسليم المتهمين.

وكشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة أن الأجهزة القضائية تحقق مع 44 وزيراً ومن هم بدرجتهم و244 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين في الدولة العراقية بشأن قضايا الفساد واسترداد أكثر من 32 ملياراً و859 مليون دينار عراقي ومبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.