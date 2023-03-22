روسيا تحذّر من حرب نووية مع الغرب

حذّر دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الأربعاء، من أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية أن ميدفيديف أوضح، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن "كل يوم يتم فيه تسليم أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من احتمال نشوب حرب نووية".

وأضاف ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، أن "خطر نشوب صراع نووي لم ينته بل زاد".

في وقت سابق، أعلنت أنابيل جولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود (بريطانيا) كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضّب.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضّب دون رد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أنه إذا بدأ الغرب باستخدام أسلحة ذات مكون نووي، فستضطر روسيا إلى الرد.

المصدر: د ب أ