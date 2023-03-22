مفتي لبنان: إما انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة أو الفوضى

بيروت (الاتحاد)

حذر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، من الفوضى بالبلاد في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. وقال دريان في رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان: «يا ساسة لبنان، كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحدوا رؤيتكم في مصير بلدكم». وأضاف: «إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، ويدفع الثمن اللبنانيون». ودعا مفتي لبنان إلى «التصدي لكل من يعمل على تمزيق وحدة البلاد، فبعضهم ينادي ويعمل على تقسيم بلدية بيروت العاصمة، التي هي رمز وحدة اللبنانيين في عيشهم الواحد». ولفت إلى أن «بيروت بمسلميها ومسيحييها لن ترضى بالتقسيم، ونحن سنقف سداً منيعاً في مواجهة المس بوحدة بيروت وبوحدة مؤسساتها».