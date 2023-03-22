مقتل 10 جنود يمنيين بهجوم «حوثي» في مأرب

عدن (الاتحاد)

قتل 10 جنود يمنيين في هجوم شنّته جماعة الحوثي على منطقة واقعة جنوب مدينة مأرب، حسبما أفاد مسؤولان عسكريان حكوميان.

وأفاد المسؤولان، بأن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات إلى جبهات مأرب، التي يحاولون السيطرة عليها رغم جهود إحياء السلام.

وقال مسؤول عسكري، فضل عدم الكشف عن هويته، إن «الحوثيين شنوا هجوماً على تلال جبلية تطل على مديرية حريب جنوبي مأرب، وتسببوا في نزوح عشرات الأسر».

وأضاف، قتل 10 جنود على الأقل، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المهاجمين.

ونزحت مئات الأسر من منازلها في القرى الآهلة غربي مديرية حريب، نتيجة تعرضها لقصف صاروخي ومدفعي مكثف من قِبل الانقلابيين.

وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي شنت قصفاً صاروخياً ومدفعياً، وبالطيران المسيّر، مستهدفةً القرى السكنية في مناطق «بواره، وملعاء، وشرق، وضو»، غربي مديرية حريب، منذُ أمس الأول.

في غضون ذلك، أصيب 3 أطفال أشقاء بشظايا قذيفة أطلقها الحوثيون في منطقة «النور» شمال مدينة تعز.

وقال مصدر محلي، إن الحوثيين استهدفوا حي «النور» بقذيفة تسببت في إصابة 3 أطفال ولدين وفتاة تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 أعوام تم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.