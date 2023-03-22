الجيش الصومالي يعلن قتل 3 آلاف إرهابي

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت القوات الصومالية مقتل 3 آلاف عنصر إرهابي من ميليشيات حركة «الشباب»، خلال العمليات العسكرية الجارية في البلاد. وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس: «إنه منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد المتمردين، تمكّن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة، من تصفية 3 آلاف عنصر إرهابي، كما أصيب 3 آلاف و 700 عنصر إرهابي»، مضيفاً أن القوات الصومالية حررت كافة مناطق ولاية هيرشبيلي، كما تمت استعادة معظم مناطق ولاية غلمدغ.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات الصومالية فتحت معظم الممرات الفاصلة بين محافظات شبيلي الوسطى وهيران وجلجدود ومدغ.